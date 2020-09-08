Мнение: «Удобным должен быть диван, но не ребенок»

Источник материала: Tut.by

Это колонка для родителей, которые познали правду жизни с ребенком. Не только единорогов и радуги, но и то, что скрывается за ними. Недосып, стресс, тревога, любовь, бессилие, опять любовь, что это размазано по полу? А, пластилин, слава Богу. Здесь будет про депрессию и вину, стыд и одиночество. А еще про любовь и обретение себя заново. Потому что ребенок перестраивает родителей с нуля, делая их лучшей версией себя. Но сначала разбирает до основания, а это очень болезненно. И бывает не с кем обсудить.

Будем обсуждать здесь , присоединяйтесь.

Анастасия ПрудниковаЖурналист, редактор. Ращу сына, воспитываю себя

Путешествовали ли вы когда-нибудь с тоддлером в разгаре кризиса трех лет, который начался еще в полтора? Я прошла через это, заскочив буквально в последний вагон предкарантинного самолета. В мечтах мы представляли, как наш сын будет радоваться новым видам, новой еде, нахождению в красивых местах весь день, как он будет рад спать в позабытой коляске, пока мы будем осматривать античные развалины… Воистину, хотите рассмешить Бога — включите в свои планы ребенка.

В первый раз я очень сильно удивилась, когда наш малыш, буквально вынув соску изо рта, сказал: «Я не хочу туда идти, мне не нравится. Пошли отсюда». К этому моменту мы только что отстояли некую средневзвешенную туристическую очередь к достопримечательности. В смысле пошли, как? Мы начали объяснять, какое это интересное место и что мы сейчас там будем делать. Логическая ошибка крылась в том, что интересно оно было нам, но не ребенку. Он просто не хотел туда идти.

В таких случаях обычно предлагают представить ту же ситуацию со взрослым человеком (потому что ребенок как будто не до конца человек), и что бы вы, значит, делали в таком случае. Ну отправили бы взрослого посидеть в кафе, а вот с ребенком не очень понятно, как поступать. Оставаться дома, зачем таскаться с ребенком черт знает где? Родили — сидите дома. Но, знаете, очень вредно не ходить на бал, когда ты этого заслуживаешь. И не ездить в отпуск два года подряд — тоже.



Фото: Octav Cado

Второй случай произошел одним солнечным утром, когда мы уже были готовы выйти и совершать лютый туризм, а ребенок сказал, что не хочет никуда идти, а хочет остаться дома и просто катать машинки. И ведь не объяснишь, что просто остаться дома катать машинки можно и потом, в Беларуси, тем более что там сейчас такая погода, какая обычно бывает зимой, а мы тут вообще-то приехали в отпуск, получать витамин Д, чувствовать себя людьми и хотим пойти пить кофе, а потом на море — ну не классный ли план? Классный план нашего сына был в том, чтобы катать машинки — и точка.

В вопросе совместных путешествий с детьми, конечно, много нагрешили инстаграм-родители, которые, кажется, буквально после родзала пакуют новорожденного в самолет и начинают постить фоточки с горных вершин с младенцем в слинге. "Ваша жизнь не изменится после появления ребенка, ну разве что чуть-чуть. А в аэропортах будут везде пропускать без очереди". Да, будут, но я бы, знаете, лучше в очереди постояла.

Тут, как обычно бывает, за скобки выносится, что все дети — разные. И что одному — заурядная прогулка в коляске, второму — эмоциональный перегруз со всеми вытекающими. Ну и потом, инстаграм-детей никто не спрашивает на камеру, чего они на самом деле хотят сейчас. А знаете почему? Потому что это неудобно. Признать, что у этого существа в колясочке и смешном берете могут быть свои желания, которые вообще не совпадают с вашими — означает принимать эти желания в расчет и корректировать свои планы. Вот эти самые, мелкие, бытовые, рутинные. Нарушение которых на постоянной основе на самом-то деле и бесит больше всего.

Но удобно, когда ребенок удобный. Всегда со всем соглашается, перестает плакать по команде, помогает по первой просьбе. Таких детей еще называют послушными и ставят в пример другим детям. Только маленькая загвоздка в том, что удобным бывает диван и новые кроссовки, а человек — нет.



Фото: Derek Owens

Раз мы хотим идти в музей, то и ты тоже. А еще мама в детстве мечтала играть на пианино, а папа — стать футболистом, но их-то родители не отдали в музыкальную школу и секцию, но мы, малыш, с тобой этого не пропустим. В смысле не хочешь? Грузчики уже пианино на пятый этаж затаскивают.

Желание взрослых самореализоваться через ребенка часто выливается еще и в то, что мы вроде как спрашиваем, чем ребенок хотел бы заняться, выяснив это, записываем в кружки и секции по списку — и успокаиваемся. Все, закрыли потребности. А потом через полгода никак не можем справиться с тем, что он перестает хотеть играть в футбол, а хочет, например, пойти в фигурное катание. Пробовать и перебирать, выбирать, что больше нравится именно тебе, — как раз нормально. Неудобно для родителей, но нормально. Просто нам в нашем детстве этого не рассказали.

Для многих родителей, осознанно или нет, ребенок является своеобразным проектом. Но ребенок не проект, а отдельная личность. И невозможно предсказать и просчитать, как именно то или иное наше поведение и воспитание в результате преломятся в его психике и во что превратятся впоследствии. У проекта не может быть своего мнения и желаний, а вот у личности они есть. Даже если личности пара месяцев от роду. Просто с возрастом эти желания и интересы усложняются. Но ребенок, чья «удобность» поощряется родителями и окружающей средой (воспитатели, учителя, бабушки), останавливается на таком стиле поведения как на одобряемом, а в дальнейшем, вырастая, сталкивается с тем, что понятия не имеет, кто он такой и чего он хочет, при этом постоянно нуждаясь в одобрении своих поступков со стороны.

Помните, в фильме «Сбежавшая невеста» герой Ричарда Гира спрашивает, каким способом приготовленные яйца на самом деле любит героиня Джулии Робертс? С каждым своих женихом она просто выбирала то же, что и он, понятия не имея, как на самом деле ей самой нравится.



Фото: Mike Swigunski

Удобные взрослые, выросшие из удобных детей, рискуют стать вечными жертвами манипуляций без собственных ценностей и ориентиров. Удобный взрослый удобен всем вокруг: родителям, начальнику, коллегам, соседям, партнеру. Но только не самому себе. Потому что непонятно, страшно и непривычно: как это, сказать "нет"? Как это чувствовать и выражать свои чувства? Как это иметь собственные интересы, собственные границы и защищать их? Как это быть по-настоящему взрослым, делать свой собственный выбор и брать за него на себя ответственность? Как это понять, кто я вообще такой?

Между двумя крайностями, каждая из которых вредна и разрушительна для ребенка, да и для всей семьи в целом: жесткое подавление и полная вседозволенность, есть огромное количество вариантов, и задача родителя состоит в том, чтобы выбрать наиболее подходящий конкретному ребенку. Который научит ребенка говорить «нет» там и тогда, когда это будет необходимо, попросить о любви и поддержке, когда это будет необходимо, выразить свои чувства так и тем способом, который будет для него максимально подходящим и экологичным для окружающих. Отсутствие жестких запретов — это не про вседозволенность, а про право сказать «нет».

Так что теперь, не путешествовать с детьми, если они хотят катать машинки, а не смотреть фрески? Путешествовать, разумеется. Но помолясь и не надеясь на многое.