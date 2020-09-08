Власти Беларуси депортировали Колесникову в Украину

Источник материала: АФН

Члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова «прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины».

Об этом сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

«8 сентября, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска «Александровка» и убыли в сторону Украины», — сообщил Бычковский.

Версия белорусского зомбоящика заметно усилена элементами шпионского боевика.

«…троица, отключив телефоны, собирает чемоданы и тайком выдвигается к белорусско-украинской границе. Дождавшись ночи, как и положено жанру темного дела, участники решают прорываться на ту сторону. Именно прорываться!

Беглецы прошли пограничный и таможенный контроль, а при осмотре авто у них сдали нервы. Резко рванув в сторону Украины, они чуть не сбили пограничника. При этом Колесникову буквально выбросили из машины.

В итоге у Родненкова и Кравцова получилось сбежать, у Колесниковой - нет. Ее задержали прямо на границе, а беглецов ищут вместе с украинцами», - сообщает БТ.

Как сообщалось, Колесникову похитили утром 7 сентября в центре Минска. Позже, перестали выходить на связь Родненков и Кравцов. У последнего в квартире ДФР провел обыск. Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже.