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Евросоюз требует от властей Беларуси немедленного освобождения политзаключенных

08.09.2020 08:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил "непрекращающиеся произвольные аресты и задержания без объяснений по политическим мотивам" в Беларуси.

Вечером в понедельник, 7 сентября, он опубликовал расширенное заявление на тему преследования оппозиционеров в этой стране. Члены Координационного совета Мария Колесникова, Ирина Сухий и Андрей Егоров, пресс-секретарь совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов, а также 633 участника мирного "Марша единства" 6 сентября были задержаны, указал Боррель.

"Совершенно очевидно, что власти Беларуси продолжают запугивать и позволять запугивание граждан все более беззаконными способами, а также грубо нарушать свои внутренние законы и международные обязательства", - сказано в заявлении.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что Евросоюз ожидает от белорусских властей немедленного освобождения всех задержанных по политическим мотивам "до и после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа", а также прекращения политических преследований. ЕС наложит санкции на лиц, причастных к насилию, репрессиям и фальсификации результатов выборов, напомнил Боррель.

Брюссель также ожидает от Минска инклюзивного диалога с белорусским народом при полном уважении его демократических и основных прав. "Гражданское общество и участники дискуссий о будущем Беларуси, включая членов Координационного совета, должны быть защищены от запугивания, принудительного изгнания, произвольных арестов и насилия", - говорится в тексте документа. Боррель также напомнил о верховенстве закона и необходимости проведения "тщательного и прозрачного расследования всех предполагаемых нарушений", чтобы привлечь виновных к ответственности.

Как следует из сообщения Госпогранкомитета Беларуси, Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков были выдворены из Беларуси на территорию Украины.

 
Теги: Минск
 
 
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил "непрекращающиеся произвольные аресты и задержания без объяснений...
 
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