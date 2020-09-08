«Этот закон никому не поможет». Эксперт — о новой идее властей по борьбе с просроченными зарплатами

Лев Львовский называет этот документ «незначительным, но его обсуждение именно сейчас символически говорит о том, что законодатели плохо понимают экономическую ситуацию в стране». FINANCE.TUT.BY попросил эксперта прокомментировать такую идею властей и посмотрел, как сейчас нанимателей наказывают за несвоевременную выплату зарплаты. Экономистназывает этот документ «незначительным, но его обсуждение именно сейчас символически говорит о том, что законодатели плохо понимают экономическую ситуацию в стране». FINANCE.TUT.BYэксперта прокомментировать такую идею властей и посмотрел, как сейчас нанимателей наказывают за несвоевременную выплату зарплаты.

О каком законопроекте идет речь?

Согласно законопроекту «О мерах по защите прав работающих», если выплата зарплаты задержана на срок более 15 календарных дней, работник может приостановить работу до ее выплаты. Об этом нужно письменно известить нанимателя за один день. В это время работник может отсутствовать на своем рабочем месте и работать где-то по совместительству полный рабочий день, при этом на основном месте за ним не сохраняется средний заработок.





Наниматель, в свою очередь, должен будет известить работника о дне выплаты зарплаты письмом с уведомлением не позднее чем за два дня до ее выплаты. После выплаты зарплаты в полном объеме работник обязан будет выйти на работу не позднее следующего дня.

Эксперт: «Законодатели находятся в рамках прежней повестки, хотя страна стоит перед более серьезными экономическими вызовами»

— Сам по себе этот законопроект незначительный, но его обсуждение именно сейчас символически говорит о том, что законодатели плохо понимают экономическую ситуацию в стране, — комментирует старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский. — Понятно, что этот закон писался давно и сейчас очередь до него дошла по плану. Но когда в стране разворачивается такой масштабный политический и экономический кризис, принятие таких законов будет выглядеть довольно странно. Получается, законодатели все еще находятся в рамках прежней повестки, хотя сейчас страна стоит перед другими, куда более серьезными экономическими вызовами.





Лев Львовский подчеркивает, что сейчас закон и так предусматривает наказания для работодателей, которые не выплачивают зарплаты вовремя, поэтому новый законопроект вряд ли сможет дополнительно их простимулировать.





— Проблемы с выплатой зарплат действительно могут начаться, но конкретно этот закон в такой ситуации никому не поможет. Например, у банков сейчас большие проблемы с ликвидностью, многие перестали выдавать кредиты, в том числе юрлицам. Часть предприятий при этом брали рублевые кредиты под выплату зарплат. Если денег нет и экономика рушится, стоит ли говорить о том, что через 15 дней после невыплаты зарплаты люди могут перестать ходить на работу? — задается вопросом Лев Львовский.

Как сейчас наказывают за просроченную выплату зарплат?

Если наниматель задержал вам зарплату, то вы вправе расторгнуть с ним контракт или трудовой договор по причине нарушения нанимателем законодательства о труде (ст. 41 Трудового кодекса). При этом наниматель должен будет выплатить выходное пособие — двухнедельный средний заработок. Также необходимо помнить, что в случае задержки выплаты заработной платы более чем на один месяц предусмотрена ее индексация, которую осуществляет наниматель. Кроме того, в такой ситуации можно обратиться с соответствующей жалобой в Департамент государственной инспекции труда Минтруда.





За нарушение порядка и сроков выплаты зарплаты предусмотрена административная ответственность. Она может налагаться как на организацию, так и на должностных лиц, виновных в задержке выплаты заработной платы. Размер штрафов установлен Кодексом об административных правонарушениях (ч. 1 ст. 9.19): на должностное лицо — от 4 до 20 базовых величин, на юридическое лицо — до 100 базовых величин.