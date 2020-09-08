Сценарий один на всех: пограничники подтвердили - Колесникова, Кравцов и Родненков пересекли границу Беларуси с Украиной

Об этом заявили в погранкомитете страны, передают СМИ.





В частности, утверждается, что Колесникова, а также другие члены президиума Координационного совета — Антон Родненков и Иван Кравцов — пересекли границу Белоруссии с Украиной.«8 августа, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска „Александровка“ и убыли в сторону Украины», — сообщил Антон Бычковский.





пише т news.tut.by Тем временем телеканал «Беларусь-1» в своем телеграм-канале сообщил, что Антон Родненков и Иван Кравцов «этой ночью сбежали за границу»,т news.tut.by





«Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе», — говорится в сообщении.





Никаких комментарией в Госпогранкомитете не озвучили.