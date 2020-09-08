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Лукашенко предупредили и напомнили - ЕС работает над санкциями
Источник материала: Партизан
Глава МИД Германии Хайко Маас в очередной раз предупредил Александра Лукашенко.
Он отреагировал на жесткие задержания участников акций протеста в Беларуси: "Это неприемлемо!". Маас обеспокоен судьбой оппозиционерки Марии Колесниковой, которую схватили неизвестные в центре Минска 7 сентября (обеспокоены её судьбой и в Великобритании),
"Если Лукашенко не изменит свой курс, мы будем реагировать", —
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Глава МИД Германии Хайко Маас в очередной раз предупредил Александра Лукашенко.
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