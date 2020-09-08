Лукашенко предупредили и напомнили - ЕС работает над санкциями

Он отреагировал на жесткие задержания участников акций протеста в Беларуси: "Это неприемлемо!". Маас обеспокоен судьбой оппозиционерки Марии Колесниковой, которую схватили неизвестные в центре Минска 7 сентября (обеспокоены её судьбой и в Великобритании),euroradio.fm