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Светлана Тихановская сегодня выступит в ПАСЕ

08.09.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во вторник, 8 сентября, как ожидается, выступит в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).




В сообщении ПАСЕ говорится, что Тихановская, которая находится в добровольном изгнании в Литве, будет участвовать в «обмене мнениями об обстановке в Беларуси, сложившейся после проведения 9 августа президентских выборов».

Беларусь не является членом Совета Европы, но с тех пор, как ее статус «специального гостя» был приостановлен в 1997 году, Совет продолжал диалог с белорусскими властями.
 
 
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Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во вторник, 8 сентября, как ожидается, выступит в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
 
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