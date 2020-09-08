Литва готовит специальные визы для белорусов

Власти Литвы согласовывают документ, который позволит выдавать специальные визы в посольстве ЛР в Минске, срок их действия составит до шести месяцев.





Как сообщил глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте, основные моменты новшества находятся в стадии обсуждения МВД и МИД.

«В течение нескольких дней все должно проясниться, — сказала чиновница. — Это было бы упрощение порядка, поскольку применялись бы минимальные требования, но это помогло бы позволить белорусам, которые хотят уехать в Литву, но не хотят просить политического убежища, получить документ в кратчайшие сроки».