ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У Науседы и Зеленского единый подход к нормализации ситуации в Беларуси

08.09.2020 08:39 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Литва готова стать посредником между участниками протестов и властями Беларуси, заявил президент ЛР Гитанас Науседа после телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

У Науседы и Зеленского единый подход к нормализации ситуации в Беларуси

Вильнюс и Киев видят выходом из ситуации в Беларуси «диалог между властью и гражданским обществом с целью передачи власти и проведения новых, честных и демократических президентских выборов под мониторингом ОБСЕ», приводит DW слова Науседы.

Как сообщили в офисе Зеленского, глава украинского государства обратил внимание на общность подходов Украины и ЕС в вопросах оценки белорусского внутриполитического кризиса.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литва готова стать посредником между участниками протестов и властями Беларуси, заявил президент ЛР Гитанас Науседа после телефонного разговора с украинским...
 
Новости дня
Новости разные
 
Политолог: Лукашенко делает непростительно много ошибок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика