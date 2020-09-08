|
У Науседы и Зеленского единый подход к нормализации ситуации в Беларуси
Источник материала: Навiны
Литва готова стать посредником между участниками протестов и властями Беларуси, заявил президент ЛР Гитанас Науседа после телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Вильнюс и Киев видят выходом из ситуации в Беларуси «диалог между властью и гражданским обществом с целью передачи власти и проведения новых, честных и демократических президентских выборов под мониторингом ОБСЕ», приводит DW слова Науседы.
Как сообщили в офисе Зеленского, глава украинского государства обратил внимание на общность подходов Украины и ЕС в вопросах оценки белорусского внутриполитического кризиса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литва готова стать посредником между участниками протестов и властями Беларуси, заявил президент ЛР Гитанас Науседа после телефонного разговора с украинским...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)