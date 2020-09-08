У Науседы и Зеленского единый подход к нормализации ситуации в Беларуси

Литва готова стать посредником между участниками протестов и властями Беларуси, заявил президент ЛР Гитанас Науседа после телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.





Вильнюс и Киев видят выходом из ситуации в Беларуси «диалог между властью и гражданским обществом с целью передачи власти и проведения новых, честных и демократических президентских выборов под мониторингом ОБСЕ», приводит DW слова Науседы.

Как сообщили в офисе Зеленского, глава украинского государства обратил внимание на общность подходов Украины и ЕС в вопросах оценки белорусского внутриполитического кризиса.