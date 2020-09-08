Боррель: власти Беларуси запугивают граждан все более беззаконными образом и грубо нарушают свои законы и международные обязательства

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель жестко осудил «непрекращающиеся произвольные аресты и задержания без объяснений по политическим мотивам» в Беларуси.





«Мы решительно осуждаем непрекращающиеся произвольные и необъяснимые аресты и задержания по политическим мотивам в Беларуси, которые происходят с начала избирательной кампании», — заявил он в специальном заявлении, размещенном на сайте EEAS.

«Очевидно, что власти в Беларуси продолжают запугивать или позволяют запугивание своих граждан все более беззаконным образом и грубо нарушают как свое собственное национальное законодательство, так и международные обязательства, — сказано в документе. — ЕС ожидает, что белорусские власти обеспечат немедленное освобождение всех задержанных по политическим мотивам до и после сфальсифицированных президентских выборов. Гражданское общество и те, кто участвует в дискуссиях о будущем Беларуси, в том числе члены Координационного совета, должны быть защищены от запугивания, принудительного изгнания, произвольных арестов и насилия».

Боррель также вновь заявил о необходимости «тщательного и прозрачного расследования всех предполагаемых нарушений, чтобы привлечь виновных к ответственности».

«Мы ожидаем, что власти прекратят политические преследования и начнут инклюзивный национальный диалог при полном уважении демократических и основных прав белорусского народа», — говорится в заявлении.