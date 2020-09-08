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"Улавливают тренды": эксперт о шансах Байдена в тандеме с Камалой Харрис
08.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
До президентских
© REUTERS / TOM BRENNER
"Джо Байден среди политической элиты США получил прозвище "флюгер". Он старается улавливать тренды, а делать он будет ровно то, что решит демократическая партия, где сохраняется влияние линии Хилари Клинтон. Байдену скоро 78, и это возрастной рекорд для кандидата. При этом, его сторонники верят в то, что Байден ― единственный, кто способен "побить" Трампа и как-то сплотить демократов", ― отмечает эксперт.
По мнению Потапейко, Байден способен стать своеобразным трамплином для персоны, которая претендует на вице-президентский пост ― яркой и харизматичной Камалы Харрис. Ее хвалят за мягкость на посту генпрокурора Калифорнии, но при этом она не отрицает, к примеру, смертную казнь.
Выборы президента США пройдут 3 ноября. От республиканцев на второй срок подряд выдвигается 74-летний
Комментарий политического аналитика Павла Потапейко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Байден, конечно же, "флюгер", но шансы победить на президентских выборах в США у него есть, полагает эксперт-американист Павел Потапейко.
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