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"Улавливают тренды": эксперт о шансах Байдена в тандеме с Камалой Харрис

08.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Потапейко: о шансах Байдена в тандеме с Камалой Харрис

До президентских выборов в США остается немногим менее двух месяцев, повышаются политические ставки, идет интенсивная борьба за электорат в "колеблющихся" штатах. Еще немного, и начнется характерная "война компроматов", от исхода которой зависит многое. Безусловно, предугадать результат выборов сегодня сложно, но проанализировать ход процесса представляется вполне реальным. Известный специалист по странам Америки, политический эксперт Павел Потапейко рассказал слушателям радио Sputnik о текущей специфике американского предвыборного трека. 

© REUTERS / TOM BRENNER
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"Джо Байден среди политической элиты США получил прозвище "флюгер". Он старается улавливать тренды, а делать он будет ровно то, что решит демократическая партия, где сохраняется влияние линии Хилари Клинтон. Байдену скоро 78, и это возрастной рекорд для кандидата. При этом, его сторонники верят в то, что Байден ― единственный, кто способен "побить" Трампа и как-то сплотить демократов", ― отмечает эксперт.

По мнению Потапейко, Байден способен стать своеобразным трамплином для персоны, которая претендует на вице-президентский пост ― яркой и харизматичной Камалы Харрис. Ее хвалят за мягкость на посту генпрокурора Калифорнии, но при этом она не отрицает, к примеру, смертную казнь.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. От республиканцев на второй срок подряд выдвигается 74-летний Дональд Трамп. Демократы делают ставку на 77-летнего Джозефа Байдена. Ранее действующий американский лидер довольно жестко "прошелся" по оппоненту: Трамп заявил, что считает Байдена "политическим слабаком", хоть у того и есть за плечами около 40 лет в политике.

Комментарий политического аналитика Павла Потапейко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Байден, конечно же, "флюгер", но шансы победить на президентских выборах в США у него есть, полагает эксперт-американист Павел Потапейко.
 
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