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Штормовое предупреждение продлили в Беларуси на вторник

08.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Желтый уровень опасности продлили в Беларуси на вторник из-за дождей и гроз, об этом сообщили в Белгидрометцентре.

© CC0 / Pixabay
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Текущая неделя в республике началась со штормового предупреждения, которое объявили из-за неблагоприятных погодных условий. Его продлили и на 8 сентября.

"Во вторник в отдельных районах ночью по восточной половине, днем преимущественно по северу ожидаются грозы", - рассказали синоптики.

В Беларуси будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северу пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах они будут сопровождаться грозами. Ожидается западный порывистый ветер. Максимальная температура воздуха днем составит +15..+20°C.

В Минске также будет облачно с прояснениями. Местами по городу возможен кратковременный дождь, ожидается гроза. Вероятность осадков - 30-40%. Будет дуть западный порывистый ветер. В середине дня воздух прогреется до +16..+18°C, вечером столбик термометра опустится до +12..+15°C.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусам, как и вчера, выходя из дома стоит прихватить с собой зонт: во вторник ожидаются дожди и грозы.
 
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