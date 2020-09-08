Колесникова, Родненков и Кравцов пересекли границу с Украиной

Источник материала: Ежедневник

В Пограничном комитете Беларуси сообщили, что Мария Колесникова, а также Антон Родненков и Иван Кравцов проходили погранконтроль на границе с Украиной.

«Они втроем прошли оформление в пункте пропуска "Александровка" на границе с Украиной, после оформления убыли в сторону Украины», - сказал РИА Новости официальный представитель погранкомитета Беларуси Антон Бычковский. Как сообщает Радио Свобода, он не смог прокоментировать, было ли это сделано под давлением.

Тем временем, в своем телеграмм-канале «Беларусь 1» сообщил, что Антон Родненков и Иван Кравцов «этой ночью сбежали за границу» и находятся в Украине.

«Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе», - сообщается там.

Атон Бычковский, к котрому о обратился за комментарием, никак не прокомментировал новость о задержании Колесниковой и пообещал поделиться более развернутой информацией позже.

Напомним, Марию Колесникову посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении вчера, 8 сентября. Также со вчерашнего дня не выходили на связь пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов.