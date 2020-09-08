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В России началось производство обновленного седана Kia Rio

08.09.2020 09:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский офис Kia сообщил о том, что на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге началось серийное производство обновленного седана Rio.


Обновленный Rio стал на 20 мм длиннее (за счет нового дизайна бамперов) при неизменной ширине, колесной базе и дорожном просвете — он по-прежнему увеличен, с учетом российской специфики. Как и прежде, для рынка ТС седан будет оснащаться двумя атмосферными бензиновыми «четверками» — объемом 1,4 л (100 л.с.) и 1,6 л (123 л.с.). Оба могут сочетаться с 6-ступенчатыми коробками — «механикой» или «автоматом».


Завод в Санкт-Петербурге, где уже почти десятилетие осуществляется производство по полному циклу модели Rio (наряду с Hyundai Solaris, у нас продающимся как Accent), является вторым по мощности автозаводом в России. Общая площадь производственных помещений составляет 148 000 м2. Сейчас завод работает с полной загрузкой — 5 дней в неделю, в три производственные смены. Производство одного автомобиля занимает около 15 часов, в этом процессе занято 245 современных роботов, а общее число сотрудников предприятия составляет 2416 человек.

 
 
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Российский офис Kia сообщил о том, что на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге началось серийное производство обновленного седана Rio.
 
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