БЕЛАЗ выиграл два тендера в Алжире









Всего, по состоянию на конец августа текущего года, в адрес этой североафриканской государственной компании уже отгружено 12 карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7555Е грузоподъемностью 60 тонн и 9 фронтальных погрузчиков БЕЛАЗ-78221. Поставленная техника призвана значительно увеличить объемы производства цемента в карьерах Saoura и Zahana, а эксплуатация этих машин в комплексе дает максимально эффективный результат, сообщила пресс-служба Белорусского автомобильного завода.





БЕЛАЗ принимая участие еще в трех тендерах в Алжире: на поставку четырех 60-тонных карьерных самосвалов для карьера Meftah, а также трех фронтальных погрузчиков для карьеров Granucentre и d`Oggaz.