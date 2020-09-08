Наши победы: 8 сентября — День белорусской воинской славы





Во время этой битвы князь Константин Острожский, имевший около 30 тысяч воинов, победил войско Московского княжества, которое, по некоторым подсчетам, состояло из 80 тысяч человек.





Оршанская битва — одна из наиболее значимых побед войска Великого княжества Литовского.





Празднование этой даты в Беларуси возродилось в 1990-х годах.



