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Наши победы: 8 сентября — День белорусской воинской славы

08.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

8 сентября в Беларуси отмечается неофициальный День белорусской воинской славы — в честь битвы под Оршей 1514 года.


Во время этой битвы князь Константин Острожский, имевший около 30 тысяч воинов, победил войско Московского княжества, которое, по некоторым подсчетам, состояло из 80 тысяч человек.

Оршанская битва — одна из наиболее значимых побед войска Великого княжества Литовского.

Празднование этой даты в Беларуси возродилось в 1990-х годах.
 
 
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8 сентября в Беларуси отмечается неофициальный День белорусской воинской славы — в честь битвы под Оршей 1514 года.
 
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