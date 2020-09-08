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Число киосков «Табакерка» достигло почти 2,6 тыс.

08.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Количество торговых точек сети «Табакерка» на данный момент достигло 2599. Такие данные появились в Торговом реестре.

Не так давно их было 2579. То есть за неполный месяц общее число точек продаж выросло на два десятка.

По неофициальным данным, сеть планировала достичь отметки в 2,5 тыс. киосков. Это и произошло в июле 2020 года. Таким образом «Табакерка» стала крупнейшей сетью киосков и павильонов.

По охвату с ней сравнится только «Белсоюзпечать», у которой сейчас, по данным реестра, 1091 точка продаж.

«Табакерка» специализируется на табачных изделиях, но может продавать и другие товары. Сетью владеет компания «Энерго-Оил» Алексея Олексина. Ему и его супруге также принадлежит МТБанк.
 
 
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Количество торговых точек сети «Табакерка» на данный момент достигло 2599. Такие данные появились в Торговом реестре.
 
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