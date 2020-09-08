«Выглядит как стеб». Полковник ФСБ о записи Лукашенко про Навального

пишет nsn.fm Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что спецслужбы оценят полезность записи «разговора Варшавы и Берлина» о фальсификации отравления оппозиционера Алексея Навального, которую опубликовали белорусские СМИ,nsn.fm





Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко оценил в эфире НСН полезность записи, которую передал России Лукашенко.













«Есть процессуально оформленные, сделанные в соответствии с законом записи, которые могут быть приняты для рассмотрения в суде. Это настоящие записи. Все остальное - неизвестно кем и откуда записанное - ни о чем», - заявил Луценко.





По его словам, предоставленную Минском запись «несерьезно даже обсуждать». «Все это чепуха», - резюмировал полковник ФСБ





«Александр Григорьевич Лукашенко заслуживает доверия, если бы речь шла о выращивании картошки. Ему принесли запись, он эмоционально среагировал. Это все выглядит как стеб», - подчеркнул он





При этом Луценко отметил, что и без всяких записей известно, что ситуация с «Новичком» - это блеф.

Александр Лукашенко ранее заявил, что белорусская разведка перехватила «разговор« Берлина и Варшавы, который ставит под сомнение обоснованность заявления канцлера Германии Ангелы Меркель про «отравление» российского оппозиционера. Впоследствии запись разговора была опубликована белорусскими СМИ. Власти Германии и Польши опровергают подлинность этой записи.



