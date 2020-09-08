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Германия отказалась предоставить РФ результаты анализов Навального

08.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Причиной отказа стала секретность, поскольку расширенная информация по анализам может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера по соответствующим веществам.

В Институте фармакологии и токсикологии Бундесвера в Мюнхене из-за секретности отказались предоставить России подробности результатов анализов Алексея Навального, где были обнаружены следы яда из группы Новичок. Об этом в понедельник, 7 сентября, заявил официальный представитель медико-санитарной службы Бундесвера изданию Новая газета, пишет telegraf.by
 
 
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Причиной отказа стала секретность, поскольку расширенная информация по анализам может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера по...
 
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