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EURONEST предлагает провести международное расследование событий в Беларуси

08.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сопредседатель Парламентской ассамблеи Восточного партнерства EURONEST евродепутат Андрюс Кубилюс считает необходимым включить Европарламент в международное расследование преступлений режима Лукашенко против народа Беларуси.

EURONEST предлагает провести международное расследование событий в Беларуси
Об этом европейский политик заявил в понедельник во время слушаний по ситуации в Беларуси в ходе виртуального заседания подкомитета Европарламента по правам человека, сообщает корреспондент Укринформа.

«Люди, которые выходят на улицы в Беларуси, требуют правосудия, которого те санкции, которые мы намерены ввести, не принесут. Поэтому санкций недостаточно. Нужно провести международное расследование, и это именно то, что мы, сопредседатели Парламентской ассамблеи Восточного партнерства EURONEST, предложили в письме депутатам этого парламента», - сказал Кубилюс.

Он отметил, что специальные рабочие группы Европейского парламента могут сделать очень важную работу во взаимодействии с правовыми экспертами белорусского парламента для сбора реальных свидетельств.

«Я очень счастлив, что депутаты поддержали нашу инициативу. Важно создать такие рабочие группы, которые с утра до ночи будут проводить очень специфическую работу, чтобы помочь народу Беларуси восстановить справедливость», - отметил литовский евродепутат.

Как сообщал Укринформ, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых Александр Лукашенко, по официальным данным ЦИК, набрал 80,1% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После объявления таких результатов Тихановская была вынуждена выехать за границу.

После объявления официальных результатов президентских выборов в стране начались массовые протесты против избирательных фальсификаций. Полиция страны начала жестокие репрессии против участников мирных демонстраций, включая произвольные задержания, избиения, применение пыток и издевательства над людьми.
 
 
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Сопредседатель Парламентской ассамблеи Восточного партнерства EURONEST евродепутат Андрюс Кубилюс считает необходимым включить Европарламент в международное...
 
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