Дорогая моя столица. О чем может рассказать бюджет Минска

Концентрация людей и возможностей делает столицу центром притяжения капиталов. Касается это и капиталов государственных. Так, бюджет Минска ожидаемо самый крупный среди местных бюджетов. Более того, столица — важный донор средств для республиканского бюджета.

Аналогичная ситуация с бюджетами столиц соседних стран. Чем может похвастаться бюджет Минска и где он уступает соседям?





Экономика столицы — важный индикатор состояния экономики страны в целом. Минск единственный из регионов Беларуси, где за первое полугодие доходы бюджета превысили расходы — за шесть месяцев Минск заработал на 102,5 млн рублей больше, чем потратил.

Тем не менее, профицита столичного бюджета, традиционного донора казны, не хватает, чтобы покрыть дефицит остальных регионов. С учетом дефицита республиканского бюджета общее превышение расходов над доходами консолидированного бюджета составило 2,2 млрд рублей.





В то время как республиканский бюджет обеспечивает главным образом общегосударственные расходы (например, национальная оборона, правоохранительная деятельность, вопросы охраны окружающей среды), на местных лежит груз основных социальных расходов — образование, здравоохранение, коммунальная сфера.

Особое место среди местных бюджетов всегда занимает столичный бюджет.

Бюджет Минска — крупнейший из местных бюджетов Беларуси. В текущем году здесь запланировано потратить 5,6 млрд рублей или порядка 2,8 тыс. рублей на одного жителя города.

Больше всего столица ожидаемо расходует на социальную сферу. Из каждого рубля городских расходов столица тратит 24 копейки на здравоохранение, 21 копейку на образование, 20 копеек на общегосударственную деятельность (включая перечисления средств в республиканский бюджет), еще 18 копеек идет на ЖКХ.





Столичные расходы включают расходы общегородского значения и расходы администраций районов, которых в Минске насчитывается девять. Расходы по бюджетным сметам администраций районов составляют около 1,5 млрд рублей и существенно различаются — от 89,1 млн рублей в Партизанском районе до 313,8 млн рублей во Фрунзенском. С учетом численности проживающего населения расходы администраций на одного жителя варьируются от 590 рублей в Московском районе до 1029 рублей — в Первомайском.





Основная доля доходов бюджета Минска формируется за счет собственных доходов. Это главным образом подоходный налог (43%) и налог на прибыль (27%). Неналоговые доходы составляют только 8% доходов столицы. Перечисления из республиканского бюджета и внебюджетных фондов составляют менее 2% доходов.

В то же время Минск является крупным донором республиканского бюджета. Так, в 2020 году Минск должен перечислить в вышестоящий бюджет 857,6 млн. рублей или 16,2% своих доходов.

Поскольку Минск сложно сравнить с другими городами Беларуси в виду уникальности столичных функций, его бюджет корректно поставить в ряд бюджетов столиц соседних стран.

Так, бюджет на 2020 год двухмиллионного Минска сопоставим с бюджетом Киева, насчитывающего около трех миллионов жителей. Среди стран соседей наш столичный бюджет ожидаемо уступает бюджету столиц Польши и России, но превосходит бюджеты столиц Литвы и Латвии.

Самый большой столичный бюджет среди соседей — у Москвы. Крупнейший мегаполис Европы распоряжается средствами 112 млрд в пересчете на белорусский рубль. Бюджет столицы Польши заметно скромнее — 15,3 млрд белорусских рублей. Расходы Вильнюса и Риги в текущем году запланированы в объеме 2,4 млрд и 3,3 млрд белорусских рублей по курсу на конец августа.





С учетом численности населения бюджет Минска распоряжается средствами в 2,8 тысячи рублей на одного жителя. Несколько ниже данный показатель для украинской столицы — 2,0 тысячи в пересчете на белорусский рубль. В прибалтийских столицах расходы городского бюджета на одного жителя составляют 4,1 тысячи белорусских рублей в эквиваленте в Вильнюсе и 5,1 тысячи рублей в Риге. Значительно выше аналогичные показатели в столицах Польши и Российской Федерации — 8,8 тысячи и 8,9 тысячи белорусских рублей соответственно.





Отношение столичного бюджета к республиканскому отражает с одной стороны роль столицы в государственной финансовой системе, а с другой — характер перераспределения средств между общим бюджетом (в случае Беларуси это республиканский бюджет, в России — федеральный, а в Украине — государственный) и местными бюджетами.

Так, столица Беларуси распоряжается средствами, эквивалентными пятой части республиканского бюджета. В Москве аналогичный показатель 16%, в Риге несколько меньше — 10%. Вильнюс, Варшава и Киев расходуют средства эквивалентные 5-6% государственного бюджета. Следовательно, в этих столицах значительная часть расходов осуществляется из вышестоящих бюджетов.





Все рассматриваемые столичные бюджеты запланированы на текущий год с дефицитом — расходы превышают доходы на величину от 6% (Минск) до 13% (Москва). По 11% запланирован дефицит в Прибалтийских столицах и Варшаве, 7% размер дефицита бюджета Киева.

Поскольку бюджеты верстались до кризисов, вызванных COVID-19, снижения цен на энергоносители и политических перипетий, следует ожидать ухудшения состояния расчетов и, как следствие, роста дефицита.

Кроме того, эти события значительно изменили базовые макроэкономические параметры, на прогнозах которых основывался расчет.

Так, например, для бюджета Минска такими показателями стали курс доллара (по плану — 2,2447 рубля за доллар), ставка рефинансирования (по плану — 9,5%), индекс потребительских цен (105%) и темп роста ВВП (101,9%).

Уже к середине года большинство исходных параметров существенно искажают прогноз, что, с одной стороны, снижает достоверность прогнозных параметров бюджета, а с другой — требует существенной переработки всех расчетов.

С учетом общей макроэкономической неопределенности трудно спрогнозировать реальное изменение бюджета Минска к концу года. Однако, поскольку даже в общих чертах среднесрочный прогноз носит негативный характер, стоит ожидать значительного ухудшения состояния из без того дефицитного столичного бюджета.

Это, в свою очередь, существенно затрудняет возможности развития города, а кроме того, снижает возможности столичного бюджета по поддержанию средствами бюджета республики в целом.