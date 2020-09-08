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Власти Латвии попросили IIHF провести ЧМ-2021 по хоккею с другой страной вместо Беларуси
Источник материала: Навiны
Латвийские власти обратились в Международную федерацию хоккея (IIHF) с просьбой заменить партнера по проведению чемпионата мира по хоккею, который запланирован в 2021 году в Риге и Минске.
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Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня.
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Латвийские власти обратились в Международную федерацию хоккея (IIHF) с просьбой заменить партнера по проведению чемпионата мира по хоккею, который запланирован в 2021...
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