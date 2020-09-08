Власти Латвии попросили IIHF провести ЧМ-2021 по хоккею с другой страной вместо Беларуси

Латвийские власти обратились в Международную федерацию хоккея (IIHF) с просьбой заменить партнера по проведению чемпионата мира по хоккею, который запланирован в 2021 году в Риге и Минске.



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Как пишет Skaties , в документе указывается, что «если ситуация в Беларуси не изменится и соответствующие решения не будут приняты IIHF, правительство Латвии вынуждено будет отозвать гарантии на организацию чемпионата мира по хоккею 2021 года».

Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня.