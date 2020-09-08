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Официально: Колесникова выбыла из Беларуси в сторону Украины
Источник материала: Навiны
По словам официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского, сегодня ночью член президиума Координационного совета для трансфера власти Мария Колесникова легально пересекла белорусскую границу на украинском направлении.
Как сообщил он
Отметим, что госСМИ поспешили сегодня рано утром сообщить, что Антон Родненков и Иван Кравцов «этой ночью сбежали за границу», а их коллега Колесникова «пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе».
В ГПК не смогли подтвердить эту информацию, повторив, что пограничный контроль прошли все трое.
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По словам официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского, сегодня ночью член президиума Координационного совета для трансфера власти Мария...
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