ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Официально: Колесникова выбыла из Беларуси в сторону Украины

08.09.2020 09:35 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

По словам официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского, сегодня ночью член президиума Координационного совета для трансфера власти Мария Колесникова легально пересекла белорусскую границу на украинском направлении.

Как сообщил он TUT.by, «8 сентября, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска «Александровка» и убыли в сторону Украины».

Отметим, что госСМИ поспешили сегодня рано утром сообщить, что Антон Родненков и Иван Кравцов «этой ночью сбежали за границу», а их коллега Колесникова «пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе».

В ГПК не смогли подтвердить эту информацию, повторив, что пограничный контроль прошли все трое.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского, сегодня ночью член президиума Координационного совета для трансфера власти Мария...
 
Новости дня
Новости разные
 
Германия отказалась предоставить РФ результаты анализов Навального
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика