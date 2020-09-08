Официально: Колесникова выбыла из Беларуси в сторону Украины

По словам официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского, сегодня ночью член президиума Координационного совета для трансфера власти Мария Колесникова легально пересекла белорусскую границу на украинском направлении.

Как сообщил он TUT.by , «8 сентября, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска «Александровка» и убыли в сторону Украины».

Отметим, что госСМИ поспешили сегодня рано утром сообщить, что Антон Родненков и Иван Кравцов «этой ночью сбежали за границу», а их коллега Колесникова «пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе».

В ГПК не смогли подтвердить эту информацию, повторив, что пограничный контроль прошли все трое.