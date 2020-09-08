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Мировые цены вновь падают — Brent торгуется ниже 42 долларов
Источник материала: Навiны
Эталонные марки нефти демонстрируют падение утром во вторник, 8 сентября.
Как свидетельствуют данные электронных торгов на 08:25 по минскому времени, пока они находятся на следующих позициях:
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Эталонные марки нефти демонстрируют падение утром во вторник, 8 сентября. Как свидетельствуют данные электронных торгов на 08:25 по минскому времени, пока они...
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