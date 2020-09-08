Появились первые изображения Logan и Sandero третьего поколения

Источник материала: Tut.by

Обнародованы первые официальные фотографии модельного семейства Logan/Sandero третьего поколения — по традиции первыми на рынок выйдут европейские версии под румынской маркой Dacia.





Судя по первым фотографиям, внешний облик новых Logan, Sandero и его кросс-версии Sandero Stepway по сравнению с моделями второго поколения (они дебютировали в 2012 году и обновились в 2016 году) изменится в лучшую сторону. Машины получили эффектную головную оптику с Y-образными светодиодами ходовых огней, более сильный наклон лобового стекла и заниженную линию крыши, кроме того, увеличены ширина и колея, но точных параметров в Dacia не озвучили. Версия Sandero Stepway от исходного хетчбека теперь выделяется за счет рельефного капота.





Ожидается, что со сменой поколений Logan Sandero переедут на модульную платформу CMF-B, на которой созданы нынешние Renault Clio и европейский кроссовер Captur. По предварительным данным, наряду с обычными дизельными и бензиновыми версиями в гамме будут также электрифицированные силовые установки.





Все подробности о новых Logan и Sandero станут известны через три недели — премьера запланирована на 29 сентября.