Пограничный комитет: члены Координационного совета пытались уехать из страны — Колесникова задержана, двое мужчин сбежали

Источник материала: Onliner

Российское информагентство ТАСС со ссылкой на Госпогранкомитет Беларуси сообщило, Колесникова, Кравцов и Родненков пересекли границу с Украиной. Позже белорусские государственные СМИ сообщили, что Мария Колесникова была задержана во время попытки незаконно покинуть страну. Мы получили комментарий Госпогранкомитета.

Практически одновременно в Telegram-канале ATN_NEWS (вероятно, речь об Агентстве телевизионных новостей Белтелерадиокомпании) появилась информация по этому же поводу. Даем ее без купюр: «Члены координационного совета по захвату власти Антон Родненков и Иван Кравцов этой ночью сбежали за границу. Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе».

В сюжете «Беларусь 1» рассказали о задержании Колесниковой

Там же было размещено видеообращение Ивана Кравцова. В сюжете телеканала «Беларусь 1» сообщается, что видеообращение, вероятно записанное до пересечения границы, было обнаружено на мобильнике одного из покинувших страну, а также говорится о проводимых совместно с украинской стороной поисковых работах.

«В так называемой независимой прессе пытались сделать якобы задержание в центре Минска одной из деятельниц так называемого Оппозиционного штаба. События, произошедшие этой ночью, показали, что это очередной фейк. Буквально несколько часов назад, как сообщают нам правоохранители, произошел прорыв границы и попытка побега, а ее осуществили участники Координационного совета: Мария Колесникова, а также ее ближайшие соратники.

Данные деятели прошли пограничный таможенный контроль, затем на дополнительном контрольном пункте, остановившись на смотр автомобиля, не подчинились требованиям сотрудника Погранкомитета и попытались скрыться на территории Украины, чуть не сбив при этом сотрудника Погранкомитета.

Находившаяся в автомобиле Колесникова, которую буквально выбросили из машины, задержана. Двое мужчин сбежали на территорию Украины. На данный момент совместно с украинской стороной проводятся поисковые мероприятия. В ходе осмотра правоохранителями был обнаружен мобильный телефон одного из сбежавших, на котором имеется запись, сделанная прямо накануне отъезда», — говорится в сюжете БТ.

Комментарий представителя Госпогранкомитета Беларуси

Официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский в комментарии для Onliner пояснил, что все втроем члены Координационного совета сегодня в районе четырех часов утра проходили процедуры пограничного контроля, а потом убыли в сторону Украины. Была ли задержана Мария Колесникова? На этот вопрос у ведомства пока нет комментария. Обещают поделиться более развернутой информацией позже.

Комментарий члена КС и юриста Максима Знака

Onliner связался с членом КС и юристом Максимом Знаком, чтобы уточнить информацию.

— Мы знаем только то, что показали на БТ, — другой информации у нас нет, — рассказал Максим Знак. — Мы ждем, когда Иван Кравцов и Антона Родненков выйдут на связь.

На вопрос, известно ли что-то члену КС про задержание Колесниковой, он ответил, что нет:

— Раз показали по БТ, видимо, задержана. Со мной все хорошо, сейчас я буду узнавать, как наши остальные коллеги.

Напомним, в понедельник, 7 сентября, на связь перестали выходить Мария Колесникова и пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков.

Госпогранкомитет рассказал подробности произошедшего

В Госпогранкомитете рассказали подробности произошедшего, сообщает БЕЛТА.

«Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова 8 сентября около 4:00 предприняли попытку покинуть территорию Беларуси через автодорожный международный пункт пропуска „Александровка“ на белорусско-украинской границе. С учетом особенностей инфраструктуры пункта пропуска и прохождения линии госграницы на данном участке осуществляется усиление охраны госграницы и были выставлены дополнительные пограничные наряды, — рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский. — Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле BMW прошли таможенный пограничный контроль, выдвинулись в сторону Украины. Однако впоследствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины».

Как развивались события вчера

В Telegram-канале совета появилось сообщение, в котором говорится, что «неизвестными людьми в центре Минска похищены Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков, исполнительный секретарь Иван Кравцов». Также авторы текста отмечают, что правоохранительные органы не предоставили информации о местонахождении этих людей.

Представители силовых ведомств отрицали, что им известно что-либо о нахождении представителей Координационного совета. В частности, в понедельник днем официальный представитель ГПК Антон Бычковский сообщал: «Пресс-служба Госпогранкомитета информацией о пересечении границы Марией Колесниковой не располагает. Вызвано это тем, что Госпогранкомитет не предоставляет информацию третьим лицам о персональных данных и данных, представляющих тайну личной жизни. Если Мария Колесникова где-то сама заявит, что она выехала или ее где-то не пропустили, то тогда мы сможем прокомментировать эту информацию».

Исчезновение Марии Колесниковой и ее коллег вызвало резкую реакцию за рубежом. В частности, руководитель МИД Германии Хайко Маас высказал обеспокоенность. «Если Лукашенко не изменит свой курс, нам придется реагировать», — отметил он в Twitter.

Wir sind in großer Sorge um Frau #Kolesnikowa . Auf die dialogbereite Opposition rollt eine Repressionswelle nach der anderen zu, das ist nicht hinnehmbar. Als EU arbeiten wir mit Hochdruck an einem Sanktionspaket. Wenn #Lukaschenko seinen Kurs nicht ändert, werden wir reagieren. — Heiko Maas (@HeikoMaas) September 7, 2020

Аналогичную позицию высказал его британский коллега Доминик Рааб, предположив, что поиск Колесниковой должен стать приоритетом для правительства Беларуси.

Seriously concerned for the welfare of Maria Kolesnikova in #Belarus . Lukashenko’s regime must make her safe return their highest priority. The regime must cease brutalising protestors, release political prisoners and begin dialogue with the opposition — Dominic Raab (@DominicRaab) September 7, 2020