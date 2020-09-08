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ЕС ожидает от белорусских властей освобождения всех задержанных по политическим мотивам

08.09.2020 10:03 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал провести прозрачное расследование по факту всех нарушений и привлечь виновных к ответственности.

«Сейчас преследованиям подверглись Мария Колесникова, Андрей Егоров, Ирина Сухий, Антон Родненков и Иван Кравцов, а 633 человека были задержаны после воскресного мирного Марша единства», – говорится в заявлении.

Борелль считает очевидным, что белорусские власти продолжают запугивать или допускать запугивание своих граждан все более беззаконным образом. Следовательно, они грубо нарушают свое собственное, национальное законодательство.

В ЕС ожидает, что власти Беларуси освободят всех задержанных по политическим мотивам до и после выборов и прекратят преследование по политическим мотивам.

«Европейский союз наложит санкции на лиц, ответственных за насилие, репрессии, а также за фальсификацию результатов выборов», – подчеркивается в заявлении.

 
 
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал провести прозрачное расследование по факту всех нарушений и...
 
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