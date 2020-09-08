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Если политическая ситуация не изменится, нас ждут невыплаты зарплат и падение рубля эксперт

08.09.2020 10:17 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Павел Береснев, координатор KEF по связям со СМИ

Что происходит?

Обнародованные вчера Нацбанком данные по ЗВР красноречивы: на 1 сентября 2020 года международные резервные активы Беларуси составили $7,458 млрд (в эквиваленте), снизившись за август на $1,4 млрд (на 15,8%). С начала года резервы обвалились на 20,6%, или на $1,936 млрд, несмотря на то, что в июне власти взяли в долг $1,25 млрд.

Основной причиной августовского обвала стали девальвационные ожидания: белорусы и юрлица потеряли веру во флаг, герб и рубль. Валюту покупали не только физлица, но и предприятия, массово ставшие переводить свободные рубли в доллары-евро, на худой конец – в российские рубли. Нацбанк уверяет, что в сентябре ситуация стабилизируется, но банки уже предлагают вклады под 20% годовых и выше.

Инфографика: Myfin.by

Не станет ли рекордное «усыхание» ЗВР поводом для Нацбанка изменить ситуацию? Есть ли из нее «безопасный» выход? На эти и другие вопросы Myfin.by ответил экономист, старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.

Масштабная угроза финансовой стабильности страны

– Такое резкое падение было ожидаемо по нескольким причинам: повышенный спрос на валюту (как со стороны населения, так и предприятий) и отток депозитов из банков, наблюдавшиеся вторую половину месяца, а также наложившиеся на все это платежи по госдолгу привели к печальному для ЗВР итогу.

 
 
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Пытаясь удержать курс рубля, поставившего в августе антирекорд, Нацбанк пожертвовал золотовалютными резервами. Кроме того, лишил банки рублевой ликвидности, а...
 
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