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Если политическая ситуация не изменится, нас ждут невыплаты зарплат и падение рубля эксперт
Источник материала: Myfin
Что происходит?
Обнародованные вчера Нацбанком данные по ЗВР красноречивы: на 1 сентября 2020 года международные резервные активы Беларуси составили $7,458 млрд (в эквиваленте), снизившись за август на $1,4 млрд (на 15,8%). С начала года резервы обвалились на 20,6%, или на $1,936 млрд, несмотря на то, что в июне власти взяли в долг $1,25 млрд.
Основной причиной августовского обвала стали девальвационные ожидания: белорусы и юрлица
Не станет ли рекордное «усыхание»
Масштабная угроза финансовой стабильности страны
– Такое резкое падение было ожидаемо по нескольким причинам: повышенный спрос на валюту (как со стороны населения, так и предприятий) и отток
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Пытаясь удержать курс рубля, поставившего в августе антирекорд, Нацбанк пожертвовал золотовалютными резервами. Кроме того, лишил банки рублевой ликвидности, а...
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