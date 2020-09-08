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Журналистов не трогать, как же: В дом к редактору TUT.by пришли силовики в балаклавах
Источник материала: KYKY>
Утром 8 сентября в дом редактора TUT.BY Галины Уласик пытались попать силовики. Сейчас Галина не выходит на связь,
Галина сообщила коллегам, что утром к ней в дверь кто-то настойчиво стучал и звонил. Она не открывала, так как не ждала гостей. Позже соседи рассказали Галине, что видели у подъезда трех мужчин в балаклавах.
Еще спустя некоторое время в дверь Галины снова начали звонить. Она и ее дочь
Как стало известно, люди в штатском вывели дочь Галины, Валерию Уласик, из дома. Валерия успела сообщить корреспонденту TUT.BY, что ее задержали по административному процессу по ст. 23.34 КоАП (участие в массовых акциях). В квартире осталась Галина Уласик, там проходит обыск, привели понятых.
Получить комментарий в МВД не удалось. В СК сообщили, что пока не владеют информацией, но предоставят ее попозже.
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Утром 8 сентября в дом редактора TUT.BY Галины Уласик пытались попать силовики. Сейчас Галина не выходит на связь, сообщает TUT.by. Галина сообщила коллегам, что утром к...
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