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БТ: Родненков и Кравцов прорвались через границу, Колесникову «вытолкнули» из машины, поэтому она задержана
Источник материала: KYKY>
Вчера была похищена представитель президиума КС Мария Колесникова, на связь перестали выходить пресс-секретарь КС Антон Родненков и исполнительный секретарь КС Иван Кравцов.
Сегодня Телеканал «Беларусь 1» в утреннем эфире сообщил, что Антон Родненков и Иван Кравцов «этой ночью сбежали за границу»: «Буквально несколько часов назад произошел прорыв границы и попытка побега. Ее осуществили члены КС Мария Колесникова, а также ее ближайшие соратники. Данные деятели прошли пограничный, таможенный контроль. Затем на дополнительном контрольном пункте, остановившись на досмотр автомобиля, не подчинились требованию сотрудника погранкомитета и попытались скрыться на территории Украины, чуть не сбив сотрудника погранкомитета. Находившаяся в атомобили Мария Колесникова, которую буквально вытолкнули из машины, задержана. Двое мужчин сбежали на территорию Украины».
Позже появился комментарий погранкомитета: «Да, действительно, они прошли оформление на границе с Украиной сегодня утром в 4:10. Прошли в установленном порядке таможенное оформление, направились в сторону Украины. У нас есть особенности, связанные с прохождением границы — между пунктом пропуска и государственной границей есть населенный пункт, расстояние составляет шесть километров и в связи с этим у нас действуют наряды усиления для контроля за обстановкой.
Завидев этот пограничный наряд, транспортное средство, на котором следовала эта группа, резко ускорилась и создала угрозу жизни военнослужащему. В этот момент Колесникова покинула транспортное средство, вероятнее всего, ее вытолкнули из транспортного средства. Родненков и Кравцов пересекли линию государственной границы и попали на территорию Украины, Колесникову задержали. В настоящий момент она задержана, ведется разбирательство».
Комментарий КС
Координационный совет до сих пор не знает о местонахождении Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова. «Мы можем подтвердить тот факт, что ранее Мария Колесникова не собиралась добровольно уезжать из Беларуси», — объявили в КС.
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БТ: Родненков и Кравцов прорвались через границу, Колесникову «вытолкнули» из машины, поэтому она задержана
Вчера была похищена представитель президиума КС Мария Колесникова, на связь перестали выходить пресс-секретарь КС Антон Родненков и исполнительный секретарь КС...
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