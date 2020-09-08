В отношении редактора tut.by возбуждено уголовное дело

Источник материала: АФН

Редактор портала tut.by Галина Уласик была сегодня задержана правоохранительными органами в рамках возбужденного против нее уголовного дела.

«Сегодня утром в квартиру Галины Уласик, пытались попасть силовики. Позже связь с ней пропала», - сообщает издание.

По словам самой Галины, с утра кто-то настойчиво стучал и звонил в дверь, но поскольку она никого не ждала, дверь она не открыла. Соседи сообщили ей, что видели у подъезда трех мужчин в балаклавах. Через полчаса в дверь вновь начали звонить. Галина и ее дочь успели сообщить, что в квартиру пытаются попасть силовики - у них есть санкция на обыск.

По словам одной из подруг Валерии, силовики смогли попасть в квартиру, где женщинам сообщили о возбуждении уголовного дела.