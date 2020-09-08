Суд в Боливии запретил экс-президенту Моралесу баллотироваться в Палату сенаторов

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Суд департамента Ла-Пас в Боливии запретил бывшему президенту страны Эво Моралесу баллотироваться на выборах в Палату сенаторов от партии "Движение к социализму".

В понедельник, 7 сентября, суд с минимальным перевесом голосов поддержал решение Высшего избирательного суда, который в Боливии выполняет функции избирательной комиссии, сообщил министр юстиции и прозрачности институтов власти Альваро Коимбра. Причиной запрета является проживание Моралеса за пределами Боливии.

Моралес, который после отставки с президентского поста получил политическое убежище в Аргентине, заявил о давлении на суд. "Судья принял незаконное и противоречащее конституции решение под угрозами и давлением", - написал он в Twitter, пообещав придерживаться этого решения и назвав своим приоритетом выход Боливии из кризиса, передает DW.

Верховный избирательный суд 20 февраля постановил, что Моралес не может баллотироваться в Палату сенаторов, поскольку не имеет постоянного места жительства в стране и тем самым не отвечает требованиям, предъявляемым к кандидату. Бывший боливийский лидер намеревался получить мандат сенатора от департамента Кочабамба.

В октябре 2019 года в Боливии прошли выборы президента. Верховный избирательный суд объявил о победе действующего главы государства Эво Моралеса уже в первом туре. Однако предварительные итоги голосования указывали на возможность второго тура. Позиция властей вызвала массовые протесты в Боливии, на фоне которых Моралес 10 ноября заявил об отставке. Вслед за Моралесом свои посты покинули вице-президент и спикеры обеих палат парламента.

Второй заместитель председателя Палаты сенаторов Жанин Аньес, провозгласившая себя президентом страны на переходный период, пообещала провести новые выборы в кратчайшие сроки. Переходное правительство Боливии обвинило Моралеса в терроризме и подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Выборы президента и парламента в Боливии пройдут 18 октября.