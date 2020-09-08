Максим Знак: Колесникова не собиралась уезжать из Беларуси

"Мы с Марией Колесниковой обсудили ситуацию после случившегося с Ольгой Ковальковой, которую вывезли в Польшу. И Мария говорила, что ни в коем случае не будет согласна на выезд из страны, если такое случится с ней", — рассказал он в комментарии