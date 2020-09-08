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Максим Знак: Колесникова не собиралась уезжать из Беларуси

08.09.2020 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мария Колесникова не собиралась покидать пределы Беларуси. Об этом заявил член президиума Координационного совета Максим Знак.



 "Мы с Марией Колесниковой обсудили ситуацию после случившегося с Ольгой Ковальковой, которую вывезли в Польшу. И Мария говорила, что ни в коем случае не будет согласна на выезд из страны, если такое случится с ней", — рассказал он в комментарии Радио "Свабода"

Мария Колесникова пропала утром 7 сентября. В центре Минска, возле Национального художественного музея, неизвестные люди затащили ее в микроавтобус с надписью "Связь" и уехали в неизвестном направлении.

За несколько минут до того Колесникову встретил на улице редактор Еврорадио Змитер Лукашук. Оказалось, что женщина шла на почту, чтобы получить какую-то посылку от КГБ.
 
Теги: Минск
 
 
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Мария Колесникова не собиралась покидать пределы Беларуси. Об этом заявил член президиума Координационного совета Максим Знак.
 
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