ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В квартиру журналисток TUT.by пришли с обыском

08.09.2020 10:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Утром 8 сентября силовики пришли в квартиру к редактору портала TUT.by Галине Уласик.


"Силовики пытаются попасть в квартиру, где живут журналистки TUT.BY Галина Уласик и ее дочь Валерия Уласик. Сообщается, что есть санкция прокурора на обыск. Об этом сообщили сами журналистки", — передает пресс-служба БАЖ.

Галина Уласик — одна из фигуранток "дела БЕЛТА" 2018 года. После того, как ее выпустили на свободу, женщина рассказала, что следователи уговаривали её оговорить главного редактора портала Марину Золотову.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 8 сентября силовики пришли в квартиру к редактору портала TUT.by Галине Уласик.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вы готовы? Лукашенко ответит откровенно и на самые острые вопросы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика