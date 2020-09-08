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Вы готовы? Лукашенко ответит откровенно и на самые острые вопросы

08.09.2020 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня Лукашенко даст большое интервью - кому?

Об этом сообщает приближенный к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого».

По информации пула, глава государства «как всегда откровенно» ответит на самые острые вопросы во время большого интервью.

Президентский пул пообещал рассказать, «что и кому».

Напомним, ранее Лукашенко дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
 
 
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