Вы готовы? Лукашенко ответит откровенно и на самые острые вопросы

Об этом сообщает приближенный к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого».





По информации пула, глава государства «как всегда откровенно» ответит на самые острые вопросы во время большого интервью.





Президентский пул пообещал рассказать, «что и кому».





Напомним, ранее Лукашенко дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону.



