











Шестикратный обладатель "Золотого мяча" намеревался покинуть каталонский клуб в нынешнее трансферное окно, однако решил остаться в команде, поскольку руководство не согласилось его отпустить.





"Дети Месси идут в школу в Барселоне, его жена живет с ним достаточно долго, и они давно знают друг друга. Он "король Каталонии" и "Барселоны". Как бы смешно это ни звучало, но посмотрите на его статистику, к нему никто и близко не приближается. Дело не только в том, сколько голов он забивает, но и в том, сколько игр он провел", — отмечает Гибсон.