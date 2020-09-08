Деньги режиму! ЕБРР дает Беларуси €259 млн на мосты и дороги













Деньги дадут двумя траншами: €126 млн и €133 млн. Каждый транш разделят на 24 части. Выплачивать проценты нужно 25 апреля и 25 октября каждого года. Ставка не фиксированная.





Средства пойдут на реконструкцию и модернизацию двенадцати республиканских мостов и участка дороги M-3 (с км 8,6 по км 56) коридора Север — Юг.





Также опубликован договор о финансировании программы расширения устойчивого энергопользования в Беларуси. Деньги дает Европейский инвестиционный банк (ЕИБ). Подтверждается ранее озвученная информация о том, что ЕИБ выделяет на это €90 млн. Всего будет 15 траншей по €5 млн.