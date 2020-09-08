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Львовский: «Тоже могут пропасть , а через 16 часов найтись в Украине»
Источник материала: Партизан
Экономист рассказал, кто еще может исчезнуть из Беларуси
Старший научный сотрудник белорусского Центра экономических исследований Лев Львовский прокомментировал влияние политики властей страны, в том числе исчезновение членов координационного совета Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова, на экономические перспективы Беларуси.
«Боюсь, IT-сектор вместе с ЗВР тоже могут пропасть, а через 16 часов найтись в Украине», — отметил экономист в Facebook, цитирует
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Экономист рассказал, кто еще может исчезнуть из Беларуси
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