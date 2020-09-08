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Линкявичюс: военные действия Беларуси против Литвы были бы безумием

08.09.2020 10:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс считает, что военные действия Беларуси против Литвы были бы безумием, но подчеркнул, что такая вероятность существует.

Линкявичюс: военные действия Беларуси против Литвы были бы безумием

«Реальных естественных причин нет — их можно только выдумать, сконструировать и спроектировать. Это дело творчества. Мы знаем, что они на это мастера», — приводит DELFI  слова министра.

Он вспомнил, что Александр Лукашенко уже обращался за помощью к России в связи с якобы угрозами извне: «Уходящий глава Беларуси не раз открыто призывал Россию на помощь. И говорил, что вот угроза извне, нужна помощь. Если об этом говорят вслух, то почему можно говорить, что такой возможности нет? Это было бы настоящее безумие. Я уже не говорю о правовых, политических и моральных, практических предпосылках. Но к сожалению так есть».

Линкявичюс заявил, что «это неприемлемо»: «Мы все вместе: и ЕС и, насколько я знаю, США, сказали, что это неприемлемо, что будут последствия, если это случится. Поэтому, я думаю, это просчитывают, об этом думают. Очень надеюсь, что это не произойдет».

 
 
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Глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс считает, что военные действия Беларуси против Литвы были бы безумием, но подчеркнул, что такая...
 
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