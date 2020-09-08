Линкявичюс: военные действия Беларуси против Литвы были бы безумием

Глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс считает, что военные действия Беларуси против Литвы были бы безумием, но подчеркнул, что такая вероятность существует.





«Реальных естественных причин нет — их можно только выдумать, сконструировать и спроектировать. Это дело творчества. Мы знаем, что они на это мастера», — приводит DELFI слова министра.

Он вспомнил, что Александр Лукашенко уже обращался за помощью к России в связи с якобы угрозами извне: «Уходящий глава Беларуси не раз открыто призывал Россию на помощь. И говорил, что вот угроза извне, нужна помощь. Если об этом говорят вслух, то почему можно говорить, что такой возможности нет? Это было бы настоящее безумие. Я уже не говорю о правовых, политических и моральных, практических предпосылках. Но к сожалению так есть».

Линкявичюс заявил, что «это неприемлемо»: «Мы все вместе: и ЕС и, насколько я знаю, США, сказали, что это неприемлемо, что будут последствия, если это случится. Поэтому, я думаю, это просчитывают, об этом думают. Очень надеюсь, что это не произойдет».