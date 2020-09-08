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Новая версия ГПК: Колесникова задержана — ее выпихнули из машины на границе

08.09.2020 10:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский сообщил, что член президиума Координационного совета для трансфера власти Мария Колесникова все же задержана.

Ранее он сообщил TUT.by, что Колесникова, а также Антон Родненков и Иван Кравцов «8 сентября, в начале пятого утра прошли пограничный контроль в пункте пропуска «Александровка» и убыли в сторону Украины».

В новом материале портала указано, что все трое «в установленном порядке проходили пограничный контроль сегодня в начале пятого утра».

Однако представитель ГПК уточнил: «У нас там особенности прохождения госграницы: между пунктами пропуска, нашим и сопредельным, вообще 13 километров, а от нашего пункта пропуска до государственной границы [Украины] целых шесть километров, в том числе там еще есть населенный пункт Александровка. В связи с этим у нас на этой территории между самим пунктом пропуска, где происходит оформление, и линией госграницы, выставлены дополнительные пограничные наряды».

По словам Бычковского, далее ситуация развивалась следующим образом: «После оформления транспортное средство («БМВ») Родненкова, Колесниковой и Кравцова двигалось в направлении госграницы от пункта пропуска. Завидев военнослужащего органов пограничной службы, авто резко ускорилось, создало угрозу жизни военнослужащего. И транспортное средство покинуло территорию Беларуси. При этом Колесникова оказалась вне транспортного средства, по-видимому, ее из транспортного средства выпихнули, по крайней мере, так это сейчас представляется, насколько могу судить я».

Представитель ГПК заявил, что «Колесникова была задержана, Родненков и Кравцов оказались на территории Украины».

Координационному совету и штабу кандидата в президенты Виктора Бабарико по-прежнему неизвестно местонахождение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова, пишет БелаПАН.

«Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов не связались со штабом Бабарико. Где они находятся сейчас, нам до сих пор неизвестно», — отметили в штабе.

В свою очередь Координационный совет в своем телеграм-канале сообщил: «Мы можем подтвердить тот факт, что ранее Мария Колесникова не собиралась добровольно уезжать из Беларуси».  

 
 
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Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский сообщил, что член президиума Координационного совета для трансфера власти Мария Колесникова все же...
 
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