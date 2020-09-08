В помощь бизнесу. Как отменить или пересмотреть результаты проверки

Предприниматели могут добиться того, чтобы итоги налоговой проверки были пересмотрены или отменены.

О том, как и в каких случаях это возможно, Naviny.by рассказывает адвокат адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры» Алексей Король.

Итоги налоговой проверки могут быть пересмотрены или вообще отменены, если проверяемая компания сначала представит возражения по акту проверки, а потом обжалует решение налогового органа.

Главное — соблюсти 15-дневный срок

Если плательщик не согласен с актом проверки, то он или его представитель должен сделать запись об этом — перед своей подписью на акте.

Возражения по содержанию акта подаются в налоговый орган не позднее 15 дней со дня подписания акта проверки.

По истечении этого срока возражения рассматриваться не будут.

Важно. Если представитель организации не сделал запись о наличии возражений по содержанию акта проверки в тот момент, когда подписывал его, он не лишается права подать свои возражения в 15-дневный срок.

Компания может возражать как по акту проверки в целом, так и по его отдельным положениям.

Например, может частично признать справедливыми претензии контролера.

В любом случае возражения необходимо составлять в письменном виде. При этом требований к форме и содержанию таких возражений закон не содержит.

Формализму здесь не место

Возражения организации рассматривает орган, который составил акт. А значит, вероятность того, что проверяющий признает свою неправоту (если он действительно ошибся), крайне мала.

По этой причине организации очень важно в своих возражениях заложить основу для будущей жалобы на решение налоговой службы.

Как следствие, позиция компании об акте проверки и выводах контролеров должна быть четко проработана уже на стадии возражений.

Ни в коем случае нельзя воспринимать ее как технический этап. Как и менять свою позицию, когда организация будет составлять и подавать жалобу.

Чем больше правовых и фактических обоснований, доводов организация приведет в возражениях — тем лучше.

С производственным календарем в руках

Получив возражения плательщика по акту проверки, контролер изучит обоснованность приведенных аргументов.

Важно. В случае необходимости может быть назначена дополнительная проверка. Сделано это должно быть не позднее 10 рабочих дней с того дня, как контролер получил возражения от организации.

Рассмотрев возражения, контролер составляет письменное заключение.

Это заключение вручается организации или ее представителю под роспись либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении в следующие сроки:

- не позднее 15 дней со дня получения налоговым органом возражений;

- не позднее 10 дней со дня завершения дополнительной проверки — в случае, если такая проверка назначалась.

Отметим два важных момента.

Во-первых, все сроки, о которых шла речь выше, исчисляются рабочими днями.

При этом 15 рабочих дней на подачу возражения исчисляются с того дня, как был подписан акт проверки. А первым днем считается день, который следует за датой подписания.

К примеру, если акт был подписан 18 августа, то срок для подачи возражения начинается с 19 августа.

Во-вторых, акт проверки всегда вручается проверяемому субъекту под роспись. А значит, уклоняться от подписания или вообще отказываться от этого нет смысла.

В таком случае проверяющие направят акт по месту нахождения организации. При этом будет считаться, что плательщика уведомили надлежащим образом.

В результате он потеряет время, отведенное для того, чтобы подать возражения.

Безусловное право компании

Предприниматель вправе обжаловать результаты проверки налоговых органов с тем, чтобы ее итоги были пересмотрены или отменены.

В том числе он может обжаловать требования/предписания об устранении нарушений, действия/бездействие должностных лиц, если полагает, что такие решения/действия/бездействие нарушают его права и законные интересы.

Жалобу на решение по акту проверки можно подать в течение 30 календарных дней со дня его вынесения.

Если организация не вложится в отведенное время, у проверяющих появится основание, чтобы отказать в рассмотрении жалобы.

Может случиться так, что срок был пропущен по уважительной причине. В этой ситуации организация может подать заявление, и тогда срок подачи жалобы будет восстановлен.

Выбор одного пути из двух

Решения контролера либо действия (бездействие) его должностных лиц компания может обжаловать в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу.

Кроме того, организация вправе сразу обратиться в экономический суд.

Таким образом, предприниматель сам решает вопрос о том, какой порядок ему выбрать — административный или судебный.

Выбирая из двух вариантов, нужно объективно оценивать ситуацию.

Если компания уверена, что ей не удастся переубедить вышестоящего контролера (зачастую нижестоящий орган согласовывает свое решение с вышестоящим, чтобы исключить возможную отмену решения при обжаловании акта проверки), то ей лучше идти прямо в суд.

Отметим, что с 2019 года Налоговый кодекс позволяет проверяемым организациям обжаловать решения районных инспекций непосредственно в МНС.

Такое исключение (то есть вариант, когда жалоба подается не непосредственно в вышестоящий орган) сделано только в ситуации с контролерами — налоговыми органами.

Как известно, в Беларуси насчитывается 12 контролирующих (надзорных) органов — их перечень приведен в постановлении Совмина № 1147 от 13 декабря 2012 года.

Как обжаловать решения налоговых органов?

Каких-либо специальных требований к жалобе, подаваемой в административном порядке, закон не вводит.

Поэтому при составлении жалобы плательщик может руководствоваться законом № 300-З от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц».

При обращении в экономический суд важна форма обращения — соблюсти ее нужно обязательно.

В нашем случае это будет не исковое заявление, а заявление об оспаривании ненормативного правого акта (решения по акту проверки).

Важно. Жалоба на решение налогового органа может быть подана в экономический суд в течение года со дня принятия решения.

При составлении заявления следует соблюсти ряд требований.

Прежде всего, заявление должно быть составлено в письменной форме и подписано заявителем или его представителем.

В самом заявлении необходимо указать:

- наименование суда; ФИО/наименования лиц — участников дела; их место жительства/место пребывания/место нахождения, банковские реквизиты, контактные телефоны, факсы и электронные адреса (при их наличии);

- обстоятельства, на которых основаны заявленные требования;

- доказательства, подтверждающие эти требования;

- требования заявителя со ссылкой на акты законодательства;

- перечень документов, прилагаемых к заявлению;

Кроме того, в отношении оспариваемого акта проверки нужно указать наименование органа, должностного лица, которые составили акт, и дату составления акта.

Также следует перечислить, какие права и законные интересы юридического лица нарушены этим актом и какому акту законодательства он противоречит.

К заявлению прилагается копия оспариваемого акта налоговой проверки.

Если этот акт был опубликован в СМИ, следует указать название этого СМИ и дату публикации.

Доказывать правоту придется самой компании

Рассматривая дело об оспаривании акта налоговой проверки, суд изучает две вещи.

Во-первых, проверяет компетенцию госоргана, который вынес решение по этому акту. А во-вторых, выясняет, соответствует ли решение, вынесенное по итогам проверки, законодательству.

Важно. Заявитель вправе представить суду доказательства, которые важны для правильного рассмотрения дела.

Доказывать законность действий госоргана обязан он сам. Однако учитывая то, как складывается судебная практика в нашей стране, организация должна быть максимально готова к тому, что доказывать свою правоту ей придется самой.

Таким образом, бремя доказывания неформально возложено на компанию, к которой пришла проверка.

Если суд признает заявление об обжаловании акта проверки обоснованным, он обяжет контролера (в нашем случае — налоговый орган), чтобы он полностью устранил допущенные нарушения.

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