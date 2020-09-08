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На старте торгов падают все три валюты

08.09.2020 10:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с проседания всех трех валют корзины. Евро потерял больше копейки, сотня российского рубля — тоже. Доллар просел меньше всего. Интересно, что на Московской бирже растет доллар и евро. Нефть на нынешнем этапе стоит $41,76, она продолжает проседать.

На старте торгов доллар потерял 0,24 копейки. Его покупают и продают по 2,6341.

Евро потерял 1,21 копейки. Сейчас он торгуется по 3,1089.

Сотня российского рубля просела на 1,33 копейки. Сейчас она стоит 3,4705.

Напомним, вчера стало известно, что на поддержание курса белорусского рубля в августе Нацбанк потратил более $1 миллиарда.

В понедельник доллар прибавил 0,23 копейки и стал стоить 2,6365 белорусского. Евро сбросил 0,01 копейки, до 3,1210. Российский рубль просел на 2,59 копейки, его сотня стоила 3,4838 белорусского.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с проседания всех трех валют корзины. Евро потерял больше копейки, сотня российского рубля — тоже. Доллар...
 
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