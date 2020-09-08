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На старте торгов падают все три валюты
Источник материала: Onliner
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с проседания всех трех валют корзины. Евро потерял больше копейки, сотня российского рубля — тоже. Доллар просел меньше всего. Интересно, что на Московской бирже растет доллар и евро. Нефть на нынешнем этапе стоит $41,76, она продолжает проседать.
На старте торгов доллар потерял 0,24 копейки. Его покупают и продают по 2,6341.
Евро потерял 1,21 копейки. Сейчас он торгуется по 3,1089.
Сотня российского рубля просела на 1,33 копейки. Сейчас она стоит 3,4705.
Напомним,
В
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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с проседания всех трех валют корзины. Евро потерял больше копейки, сотня российского рубля — тоже. Доллар...
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