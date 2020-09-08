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Белорусы попросили предупреждать их о «снижении пропускной способности мобильного интернета»

08.09.2020 10:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На платформе Petitions.by появилось обращение, адресованное Министерству связи и информатизации Республики Беларусь с просьбой заранее предупреждать о «снижении пропускной способности мобильного интернета». «Настоящим обращением требуем обязать операторов мобильной связи рассылать предупреждения о „снижении пропускной способности мобильного интернета“ (а по сути, об его отключении), выполняемом „в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов“», — говорится в обращении.

Его авторы предлагают уведомлять абонентов о грядущем «снижении пропускной способности» заблаговременно и по SMS, так как при отключенном интернете получить информацию иным способом на мобильном устройстве затруднительно.

Также предлагается уведомлять о длительности отключения с указанием «конкретного названия „уполномоченных государственных органов“ для возможности направления абонентами в адрес органов, требующих ограничить оказание услуг по доступу в интернет, обращений по этому поводу».

Речь, видимо, идет о регулярных проблемах с доступом в сеть через мобильные устройства всех операторов сотовой связи. Обычно уведомление о грядущем «снижении пропускной способности» первым публикует оператор A1. Другие компании могут сообщать о проблемах постфактум. Последний раз такая ситуация сложилась 6 сентября.

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На платформе Petitions.by появилось обращение, адресованное Министерству связи и информатизации Республики Беларусь с просьбой заранее предупреждать о «снижении...
 
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