BMW влетел под стоящий тягач Volvo

Источник материала: Onliner

Вчера утром, около 9:40, в МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Зеленый Городок в Борисове. Как оказалось, столкнулись легковой и грузовой автомобили. Была необходима помощь в деблокировке пострадавшего.





«Выяснилось, что BMW въехал в припаркованный на обочине седельный тягач Volvo, — рассказали спасатели. — В результате водитель легковушки оказался заблокирован в салоне. Работники при помощи специального инструмента деблокировали пострадавшего».





Бригадой скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести водитель легковушки был госпитализирован. Водитель седельного тягача не пострадал.

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