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BMW влетел под стоящий тягач Volvo
Источник материала: Onliner
Вчера утром, около 9:40, в
«Выяснилось, что BMW въехал в припаркованный на обочине седельный тягач Volvo, — рассказали спасатели. — В результате водитель легковушки оказался заблокирован в салоне. Работники при помощи специального инструмента деблокировали пострадавшего».
Бригадой скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести водитель легковушки был госпитализирован. Водитель седельного тягача не пострадал.
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