Архитекторы спроектировали гостевой дом с подземным кинозалом и душем под открытым небом

Источник материала: Onliner

Гостевой дом в бельгийском селе Эйтберген запросто мог бы стать декорацией к одной из лент Дэвида Линча: к этому располагают планировка с «двойным дном» и интерьер с уклоном в сюрреализм. Тесная связь архитектурного проекта с киноискусством неслучайна: владелец участка, чья профессия связана с индустрией кино, хотел подарить своим гостям «незабываемый опыт». Проект разработала бельгийская мастерская Atelier Vens Vanbelle.

Снаружи постройка, изготовленная из клееной древесины и «одетая» в оболочку из кортеновской стали, выглядит не менее кинематографично; она напоминает сразу и маяк, и подводную лодку, и грузовой контейнер; при этом архитекторы настаивают, что получившийся сложный объем — чистой воды абстракция, «открытая для толкования». Гостевой дом площадью 150 кв. м состоит из трех уровней: подземного, надземного и смотровой площадки. Искусственный холм, на котором покоится здание, визуально приподнимает конструкцию — создается впечатление, что «субмарина» парит в воздухе. Кроме того, насыпь позволила увеличить высоту потолка в цоколе.









В гостевом доме — два входа. «Парадный», как того требуют общепринятые нормы, находится на первом этаже строения, отсюда постояльцы попадают в уютное помещение, сочетающее в себе гостиную и спальню. Необработанные деревянные стены и потолок, обилие природных материалов и окна-иллюминаторы делают пространство похожим на гостеприимное жилище хоббита.

















Совсем иной — драматический — сюжет развивается, если начать путешествие по домику с запасного входа, он располагается в гостиной хозяйского особняка. Чтобы попасть на место ночлега, постояльцам придется проделать довольно длинный путь: пройти мимо садового сарая и навеса для велосипедов, спуститься в погреб, а затем прогуляться по подземному тоннелю. Там, в «полной дезориентации», гостей встречает небольшой «линчевский» кинозал с красными занавесями — вероятная отсылка к «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв». Напротив располагается «симпатичный, но не менее странный», как утверждают архитекторы, бар. Впечатлительные гости могут запаниковать.









Однако свет в конец тоннеля, льющийся из шахты с винтовой лестницей, свидетельствует о близости свежего воздуха и «нормального» пространства. Во время подъема лестница кажется бесконечной, но рано или поздно жильцы оказываются на поверхности — в гостиной, обшитой деревом. Еще выше находится смотровая площадка, где под открытым небом установлен душ. Кто не мечтал освежиться, касаясь руками высоких платанов?











