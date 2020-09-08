В России стартовал выпуск обновленного Kia Rio

Источник материала: Onliner

Корейский автопроизводитель Kia объявил о старте производства обновленного семейства Rio на заводе Hyundai Motor в Санкт-Петербурге. Модель рассекретили в середине прошлого месяца, а ее продажи стартуют в ближайшие дни.

Rio обновили вслед за Hyundai Accent, с которым бюджетный Kia разделяет платформу. Автомобиль сохранил свои основные черты, но его дизайн стал динамичнее и четче. Среди отличий можно отметить более рельефные бамперы, другую оптику и переделанную решетку радиатора. За счет изменения их формы габаритная длина автомобиля увеличилась на 20 мм по сравнению с предшественником.

Под капотом изменений никаких, а это значит, нас ждут 1,4- и 1,6-литровые бензиновые двигатели и исключительно 6-ступенчатые коробки передач («механика» или классический «автомат»). Ранее стало известно, что в Беларуси Rio будет продаваться по цене от 27,6 тысячи рублей.