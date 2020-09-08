ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России стартовал выпуск обновленного Kia Rio

08.09.2020 10:57 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Корейский автопроизводитель Kia объявил о старте производства обновленного семейства Rio на заводе Hyundai Motor в Санкт-Петербурге. Модель рассекретили в середине прошлого месяца, а ее продажи стартуют в ближайшие дни.

Rio обновили вслед за Hyundai Accent, с которым бюджетный Kia разделяет платформу. Автомобиль сохранил свои основные черты, но его дизайн стал динамичнее и четче. Среди отличий можно отметить более рельефные бамперы, другую оптику и переделанную решетку радиатора. За счет изменения их формы габаритная длина автомобиля увеличилась на 20 мм по сравнению с предшественником.

Под капотом изменений никаких, а это значит, нас ждут 1,4- и 1,6-литровые бензиновые двигатели и исключительно 6-ступенчатые коробки передач («механика» или классический «автомат»). Ранее стало известно, что в Беларуси Rio будет продаваться по цене от 27,6 тысячи рублей.

Kia Rio III Рестайлинг, 2015 г.в., 63 880 км
серый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
25 047 р.
9500$ / 8025€
Kia Rio III Рестайлинг, 2015 г.в., 120 000 км
бордовый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
20 433 р.
7750$ / 6547€
Kia Rio III, 2014 г.в., 119 950 км
белый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
18 324 р.
6950$ / 5871€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корейский автопроизводитель Kia объявил о старте производства обновленного семейства Rio на заводе Hyundai Motor в Санкт-Петербурге. Модель рассекретили в середине...
 
Новости дня
Новости разные
 
Интерфакс-Украина: Колесникова при попытке насильственного вывоза из Беларуси порвала свой паспорт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика