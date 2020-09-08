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В России стартовал выпуск обновленного Kia Rio
Источник материала: Onliner
Корейский автопроизводитель Kia объявил о старте производства обновленного семейства Rio на заводе Hyundai Motor в Санкт-Петербурге. Модель рассекретили в середине прошлого месяца, а ее продажи стартуют в ближайшие дни.
Rio обновили вслед за Hyundai Accent, с которым бюджетный Kia разделяет платформу. Автомобиль сохранил свои основные черты, но его дизайн стал динамичнее и четче. Среди отличий можно отметить более рельефные бамперы, другую оптику и переделанную решетку радиатора. За счет изменения их формы габаритная длина автомобиля увеличилась на 20 мм по сравнению с предшественником.
Под капотом изменений никаких, а это значит, нас ждут 1,4- и 1,6-литровые бензиновые двигатели и исключительно 6-ступенчатые коробки передач («механика» или классический «автомат»). Ранее стало известно, что в Беларуси Rio будет продаваться по цене от 27,6 тысячи рублей.
серый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
бордовый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
белый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
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Корейский автопроизводитель Kia объявил о старте производства обновленного семейства Rio на заводе Hyundai Motor в Санкт-Петербурге. Модель рассекретили в середине...
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