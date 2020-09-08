Обыск в квартире редактора Tut.by, в Минске приходят к участникам митинга, Лукашенко готовится к интервью

Источник материала: Onliner

Одновременно несколько человек сообщают в соцсетях и на редакционную почту о том, что к ним сегодня «пришли». Все говорят об одном: силовики собирают участников митингов по фото в соцсетях. Начинаем хронику дня.

К людям приходят домой

«Студентку БГЭУ Настю, которая 9 августа попала в госпиталь с ранениями от светошумовой, вчера с самого утра допрашивали в СК, устроили дома обыск. В итоге ей шьют дело по 293.2 УК РБ...»