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Обыск в квартире редактора Tut.by, в Минске приходят к участникам митинга, Лукашенко готовится к интервью

08.09.2020 10:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Одновременно несколько человек сообщают в соцсетях и на редакционную почту о том, что к ним сегодня «пришли». Все говорят об одном: силовики собирают участников митингов по фото в соцсетях. Начинаем хронику дня.

К людям приходят домой

«Студентку БГЭУ Настю, которая 9 августа попала в госпиталь с ранениями от светошумовой, вчера с самого утра допрашивали в СК, устроили дома обыск. В итоге ей шьют дело по 293.2 УК РБ...»

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Одновременно несколько человек сообщают в соцсетях и на редакционную почту о том, что к ним сегодня «пришли». Все говорят об одном: силовики собирают участников...
 
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