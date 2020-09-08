Дорога Р53 Слобода — Новосады станет четырехполосной

Источник материала: Onliner

Завершается первый этап реконструкции трассы Р53, сообщили в Минтрансе. Работы ведутся на участке чуть длиной более 11 км (с 1,85-го км по 13-й км), расположенном в Смолевичском районе Минской области. Их разбили на два этапа: первый (с 1,85-го км по 6,6-й км) намерены закончить в ноябре этого года, второй (с 6,6-го км по 13-й км) — в ноябре 2021-го.





«После реконструкции Р53, которая в настоящее время имеет две полосы движения, станет четырехполосной (по нормативам I-б категории) с цементобетонным покрытием, — говорится в сообщении министерства. — Проектом также предусмотрено возведение двух путепроводов и двух тоннелей, пешеходного моста и подземного перехода».





«Р53 соединяет столицу республики с городом-спутником Смолевичи, — напомнили в Минтрансе. — В городе запланировано строительство новых жилых комплексов, объектов социальной инфраструктуры и торгово-развлекательного центра».

Читайте также: