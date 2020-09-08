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Белорусская группа Intelligency выступила у Урганта. Угадаете, с каким треком?
Источник материала: Tut.by
Белорусская электронная группа Intelligency впервые выступила в программе «Вечерний Ургант». В эфире «Первого канала» музыканты исполнили тот самый хит — трек August.
Группа Intelligency родом из Беларуси. Ребята впервые выступили на «Первом канале», где исполнили трек August — одну из самых популярных белорусских композиций за последний год. В эфире Ургант сообщил, что в октябре у ребят выйдет мини-альбом «Музыка 2020».
Напомним, что в первом полугодии этого года танцевальный сингл August стал самым «зашазамленным» треком как
Кстати, сториз с песней August выкладывали в Instagram
К слову, встретить музыкантов можно не только на концертах. Они появлялись на акциях протеста в Минске, хотя раньше группа позиционировалась как аполитичная.
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Белорусская электронная группа Intelligency впервые выступила в программе «Вечерний Ургант». В эфире «Первого канала» музыканты исполнили тот самый хит - трек August.
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