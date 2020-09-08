Белорусская группа Intelligency выступила у Урганта. Угадаете, с каким треком?

Источник материала: Tut.by

Белорусская электронная группа Intelligency впервые выступила в программе «Вечерний Ургант». В эфире «Первого канала» музыканты исполнили тот самый хит — трек August.

Группа Intelligency родом из Беларуси. Ребята впервые выступили на «Первом канале», где исполнили трек August — одну из самых популярных белорусских композиций за последний год. В эфире Ургант сообщил, что в октябре у ребят выйдет мини-альбом «Музыка 2020».

Напомним, что в первом полугодии этого года танцевальный сингл August стал самым «зашазамленным» треком как у белорусов , так и у россиян . Композиция стала известной всему миру, когда на YouTube появилось видео, где под припев песни танцуют ведущий Джимми Фэллон и актер Бенедикт Камбербэтч. После это August «разлетелся» по TikTok, а затем возглавил чарты Shazam в Беларуси, России, Украине и вошел в топ-30 в мире. Подробнее о взлете группы можно почитать в нашем интервью с вокалистом коллектива Всеволодом Довбней.



Фото: vk.com/public_intelligency_live

Кстати, сториз с песней August выкладывали в Instagram Настя Ивлеева , Надя Дорофеева, Ольга Бузова, Данила Поперечный, Витас. Респектнул ребятам и Шура из «Би-2». Послушать хит электронщиков вживую минчане смогут уже в ноябре на сольном концерте Intelligency в столице.

К слову, встретить музыкантов можно не только на концертах. Они появлялись на акциях протеста в Минске, хотя раньше группа позиционировалась как аполитичная. Вот видео , которое ребята записали на одном из митингов.

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