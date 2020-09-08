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Легковушка попала в поток воды на трассе: видео смертельной аварии с маршруткой под Логойском
Источник материала: Tut.by
МВД
Как
В результате ДТП 30-летний пассажир микроавтобуса от полученных телесных повреждений умер, еще 6 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Двое из них были госпитализированы.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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