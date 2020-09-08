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Легковушка попала в поток воды на трассе: видео смертельной аварии с маршруткой под Логойском

08.09.2020 11:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МВД показало видео смертельной аварии с участием маршрутного такси под Логойском.

Как сообщили в Следственном комитете, автомобиль Peugeot, которым управлял 40-летний водитель, попадал колесами в образовавшийся на проезжей части поток воды. После этого произошел неуправляемый занос, и легковушка врезалась в попутную маршрутку, в которой ехали 12 пассажиров.

В результате ДТП 30-летний пассажир микроавтобуса от полученных телесных повреждений умер, еще 6 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Двое из них были госпитализированы.


Фото: СК

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

 
 
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Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
 
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